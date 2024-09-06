Петербургскую тюрьму "Кресты" выставят на аукцион до конца 2024 года

Здание бывшего тюремного комплекса "Кресты" в Санкт-Петербурге выставят на аукцион до конца года, сообщил генеральный директор "Дом.РФ" Виталий Мутко, пишет РБК.

Начальная цена объекта на торгах может составить около 1 млрд руб. (около $11,2 млн), но точная сумма станет известна только после завершения оценки в момент объявления аукциона, объяснил Мутко, передают "Ведомости". В публикации сказано, что соответствующее заявление Мутко сделал на Восточном экономическом форуме.

Тюремный комплекс "Кресты" был построен в 1884-1889 гг. на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов архитектором Антонием Томишко. Он включает в себя два крестообразных пятиэтажных здания, которые задумывались как арестантские корпуса на 960 одиночных камер, а также административный корпус с церковью, помещениями для сотрудников, кухней, больницей, изолятором, баней, котельной, ледником и кузницей. Тюрьму признавали одной из самых образцовых и сложных для побега. В "Кресты" сажали уголовных и политических заключенных. Там в разное время сидели Лев Троцкий, Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский. В конце 2017 году тюрьму перевели в "Новые Кресты" в Колпино. В прошлом году Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) передала это здание, которое является выявленным объектом культурного наследия, корпорации "Дом.РФ" для реализации.