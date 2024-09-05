Минпрос приказал не платить учителям за дни забастовки

Министерство просвещения направило органам местной власти и школьным сетям письмо с распоряжением не платить зарплату за дни забастовки учителям, не явившимся на работу и не предъявившим больничный лист.

Письмо было разослано за именем замгендиректора министерства по кадрам Сони Перец и директора зарплатного отдела минпроса Тамар Коэн.

Напомним, что с начала учебного года организация учителей средних и старших классов бастует. Глава организации Ран Эрез заявил, что у его профсоюза достаточно денег на длительную забастовку.