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Экономика

Государственная железнодорожная компания ОАЭ построит сеть железных дорог для Иордании

время публикации: 06 сентября 2024 г., 10:28 | последнее обновление: 06 сентября 2024 г., 10:28
Государственная железнодорожная компания ОАЭ построит сеть железных дорог для Иордании
Wikipedia. Photo: SammyMajed

Железнодорожная компания Etihad Rail, находящаяся во владении ОАЭ, подписала договор с министерством транспорта Иордании на строительство в королевстве современной сети грузовых железных дорог.

В рамках проекта, реализация которого ожидается не ранее 2030 года, компания будет заниматься разработкой плана строительства и надзором за реализацией. Тендеры на строительство будут опубликованы в 2026 году.

В общей сложности планируется прокладка 360 километров железных дорог, которые соединят единственный иорданский порт Акабу с месторождениями поташа и фосфатов.

Стоит отметить, что на текущий момент Иордания пользуется устаревшей Хиджазской железной дорогой, построенной еще в начале прошлого века. Строительство новых железных дорог в Иордании было, среди прочего, в планах создания транспортного коридора между Индией и Израилем через ОАЭ и Саудовскую Аравию.

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