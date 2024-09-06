Государственная железнодорожная компания ОАЭ построит сеть железных дорог для Иордании

Железнодорожная компания Etihad Rail, находящаяся во владении ОАЭ, подписала договор с министерством транспорта Иордании на строительство в королевстве современной сети грузовых железных дорог.

В рамках проекта, реализация которого ожидается не ранее 2030 года, компания будет заниматься разработкой плана строительства и надзором за реализацией. Тендеры на строительство будут опубликованы в 2026 году.

В общей сложности планируется прокладка 360 километров железных дорог, которые соединят единственный иорданский порт Акабу с месторождениями поташа и фосфатов.

Стоит отметить, что на текущий момент Иордания пользуется устаревшей Хиджазской железной дорогой, построенной еще в начале прошлого века. Строительство новых железных дорог в Иордании было, среди прочего, в планах создания транспортного коридора между Индией и Израилем через ОАЭ и Саудовскую Аравию.