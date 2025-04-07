Шекель продолжил дешеветь по отношению к ведущим валютам
время публикации: 07 апреля 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 12:30
Курс израильского шекеля по отношению к доллару США вырос в первой половине дня торгов на 1,5% по сравнению с пятничным официальным курсом, и торгуется в районе отметки 3,78 шекеля за доллар.
Курс шекеля по отношению к евро также вырос на 1,5% и торгуется в районе 4,18 шекеля.
Ослабление шекеля вызвано в первую очередь резким падением котировок в США и в Европе, требующим от израильских институциональных инвесторов закрытия позиций. По данным некоторых аналитиков, к этому добавляются спекулятивные игроки, что привело к дефициту свободной валюты. В связи с этим не исключено вмешательство Банка Израиля для стабилизации ситуации на валютном рынке.