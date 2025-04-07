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Экономика

Цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель

Нефть и газ
время публикации: 07 апреля 2025 г., 07:02 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 07:10
Цены на нефть опустились ниже 60 долларов за баррель
AP Photo/Kin Cheung

В понедельник, 7 апреля, продолжилось падение цен на нефть, начавшееся в пятницу. За последние ни черное золото потеряло более 10% стоимости, опустившись до уровня, в последний раз наблюдавшегося в апреле 2021 года.

Баррель нефти марки Brent торгуется по 63,3 доллара, а цена барреля нефти WTI опустилась ниже 60 долларов и находится в районе отметки 59,8 долларов.

Резкое падение цен на нефть обусловлено усилением торговой войны, объявленной президентом США Дональдом Трампом, и ответными действиями Китая, а также решением OPEC нарастить добычу нефти больше ожидаемого.

Аналитики прогнозируют продолжение тенденции падения цен на нефть в направлении 50 долларов за баррель.

Экономика
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