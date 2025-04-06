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Экономика

Нетаниягу встретился с главой МИД Венгрии и местными бизнесменами

время публикации: 06 апреля 2025 г., 13:11 | последнее обновление: 06 апреля 2025 г., 13:17
Нетаниягу встретился с премьер-министром Венгрии и местными бизнесменами
Фото: Ави Охайон, GPO
Нетаниягу встретился с премьер-министром Венгрии и местными бизнесменами
Фото: Ави Охайон, GPO

В воскресенье, 6 апреля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился в Будапеште с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, а также с местными бизнесменами.

"В ходе встречи премьер-министр обсудил с ними вопросы укрепления экономических, оборонных и технологических связей, а также увеличения венгерских инвестиций в израильскую экономику", – сообщает офис Нетаниягу.

После завершения визита в Венгрию Биньямин Нетаниягу вылетает в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. На понедельник, 7 апреля, запланирована их встреча. В сообщении офиса главы правительства говорится: "Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду".

Экономика
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