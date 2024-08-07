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Экономика

Палестинская автономия частично погасила долг Израилю за электричество

время публикации: 07 августа 2024 г., 07:40 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 08:00
Палестинская автономия частично погасила долг Израилю за электричество
Фото NEWSru.co.il

Министерство финансов Израиля перевело Израильской электрической компании ("Хеврат Хашмаль") 300 миллионов шекелей в счет погашения долга Палестинской автономии в 2 миллиарда шекелей.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", в ближайшие месяцы "Хеврат Хашмаль" получит еще 200 миллионов шекелей в счет долга, после чего стороны проведут переговоры по погашению оставшейся суммы, значительную часть которой составляют пеня и индексация.

Издание отмечает, что погашение долга стало возможно благодаря изменению политики по требованию министра финансов Бецалеля Смотрича. В минфине дали понять правительству в Рамалле, что долг будет взыскан в любом случае, вопрос только в форме взыскания – односторонней или по согласованию. В итоге было договорено, что минфин будет вычитать в счет долга по 50 миллионов шекелей в месяц из налогов, собираемых Израилем для ПА.

Следует отметить, что еще ранее было решено, что плата за текущее потребление электричества взимается сразу, как это делается в отношении сектора Газы, чтобы не допустить постоянного увеличения долга.

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