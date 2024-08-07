МВД рассмотрит 88 запросов мэрий на изменение "арноны" сверх автоматической индексации

88 из 259 муниципалитетов, местных и региональных советов в Израиле подали в МВД запросы на изменение тарифов муниципального налога помимо автоматической индексации в 5,3%, которая вступит в силу в январе 2025 года, сообщает The Marker.

Часть запросов касается 2024 года и в случае утверждения жители таких населенных пунктов будут вынуждены доплачивать налог задним числом. Большинство запросов содержат просьбу о повышении налога сверх автоматической индексации, однако несколько муниципалитетов попросили МВД уменьшить или даже отменить автоматическую индексацию тарифов для своих жителей.

Мэрия Тель-Авива попросила разрешить увеличить задним числом "арнону" для всех жилых зданий в городе в размере от 0,25% до 35%, в зависимости от месторасположения здания. В Иерусалиме, как уже сообщалось, просят перевести новые здания в старых кварталах на максимальный тариф муниципального налога, что означает для них повышение "арноны" на 20-60%.

В Лоде просят повысить налог на 4,2% для жилых зданий и на 2,2% для промышленности.

В Ашдоде мэрия попросила разрешить ей повысить "арнону" в 2025 году на 1,7% сверх автоматической индексации, а заодно разрешить дополнить автоматическую индексацию до 5% в 2026 и 2027 годах. В Ашкелоне просят повысить налог на 2,3% сверх индексации, в Беэр-Шеве – на 2,5% (и заодно снизить "арнону" коммерческим зданиям в старом городе, связанным с туризмом, на 35%).

В Хайфе не стали просить повышения "арноны" для жилых домов сверх индексации, но хотят повысить налог для автозаправочных станций и промышленных предприятий. В Модиине-Маккабим-Реут тоже попросили повысить налог только для серверных ферм. В Сахнине хотят взимать больше налога с банков, страховых компаний и торговых предприятий.

В Ришон ле-Ционе просят уменьшить автоматическую индексацию до 2,3%, а в Од а-Шароне – полностью отменить ее.

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