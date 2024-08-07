Курс валют в Израиле 7 августа 2024 года: доллар и евро резко подешевели после долгого подорожания

Банк Израиля сообщает, что в среду, 7 августа, валютные торги завершились резким понижением курса доллара США и курса единой европейской валюты к израильскому шекелю.

Курс доллара снизился на 1,535% и составил 3,784 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,403% и составил 4,133 шекеля за €1.

Шекель последовательно дешевел с 25 июля по 6 августа. За этот период доллар подорожал на 5,7%, а евро – на 6,2%.

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