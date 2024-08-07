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Экономика

Утверждена программа компенсаций бизнесам "зоны противостояния" за май-август

время публикации: 07 августа 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 14:19
Утверждена программа компенсаций бизнесам "зоны противостояния" за май-август
Oren Cohen/Flash90

Финансовая комиссия Кнессета утвердила в среду, 7 августа, положения о компенсациях для бизнесов на севере Израиля за период с мая по август текущего года.

В соответствии с этим документом, бизнесы из населенных пунктов "зоны противостояния", которые были эвакуированы по приказу Командования тылом, будут иметь право на полную компенсацию в рамках "красной программы" ("Маслюль адом") или "программы компенсации коммерческого оборота" ("Маслюль махзорим").

Населенные пункты "зоны противостояния", которые не были эвакуированы, будут иметь право на полную компенсацию по расчету за оборот, при этом предприятия туристического сектора смогут выбрать любую из вышеназванных программ.

Населенные пункты на Голанских высотах будут иметь право на полную компенсацию для всех бизнесов в рамках программы компенсации оборота, предприятия туристического сектора смогут выбрать любой из двух вышеназванных вариантов.

Населенные пункты Верхней Галилеи будут иметь право на полную компенсацию для всех видов бизнеса с мая по август в рамках программы компенсации оборота.

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