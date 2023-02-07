Банк Израиля потребовал, чтобы банки помогали репатриантам из России и Украины с открытием счетов

Инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан разослал коммерческим банкам циркуляр, в котором потребовал разработать единые стандарты процедуры открытия счета для новых репатриантов из России и Украины, включая единый для каждого банка пакет документов клиента и банка в стране исхода, необходимых для проверки источника денег.

Также банки должны установить разумный срок, в который они обязаны будут давать ответы на запросы, а в случае отказа в открытии счета – должны будут подробно аргументировать его в письменном виде.

adv_11 incontent_1

"Нельзя свести политику управления рисками к отказу от обслуживания", – говорится в письме Авидана на имя банков, в котором он отмечает, что в последний год Банк Израиля получил множество жалоб со стороны репатриантов на необоснованный отказ в открытии счета и принятии денежных переводов от финансовых структур, не находящихся под санкциями.

adv_12 m_ar_1

Как пишет "Калькалист", письмо Авидана было направлено в том числе после его встречи с представителями организации Reboot Startup Nation, занимающейся помощью репатриантам, бежавшим из Украины и России в течение последнего года, после вторжения российской армии в Украину.

Напомним, что с начала 2022 года на фоне российской агрессии против Украины в Израиль прибыли около 70 тысяч новых репатриантов из России, Украины и Беларуси. Израильские банки, несколько лет назад выплатившие огромные штрафы властям США за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов, опасаясь наложенных на Россию и Беларусь международных санкций, начали "минимизировать риски", создавая репатриантам проблемы в открытии счетов и в переводе денег вне зависимости от их источника.

adv_13 incontent_2

Наша редакция обращалась в ряд израильских банков, где нам было заявлено, что Банк Израиля не отдавал распоряжения не принимать деньги граждан, прибывающих из России. Но, по нашим данным, в разговорах с потенциальными клиентами клерки частных банков зачастую ссылались на некое распоряжение госбанка.

adv_14 m_ar_2

Следует отметить, что этот вопрос поднимался еще весной-летом 2022 года. В мае министр туризма Константин Развозов сообщал редакции NEWSru.co.il, что вскоре по его инициативе представители министерства финансов, министерства юстиции, Банка Израиля и других релевантных структур обсудят проблему с приемом банками денег от российских репатриантов.

В июле в ходе созванного министром финансов Авигдором Либерманом специального совещания с руководством банковского сектора, между минфином и Банком Израиля была достигнута договоренность о разработке специальной схемы, которая позволит обеспечить гладкий перевод денег из России в Израиль. Было согласовано, что созданная схема не будет работать с лицами, против которых введены персональные санкции, и что она должна быть представлена на одобрение механизма международных санкций.