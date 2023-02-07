adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
3 - 5°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
12 - 19°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.474 ₪ 3.739 ₪
Иерусалим:
3 - 5°
Тель-Авив:
11 - 13°
Эйлат:
12 - 19°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Экономика

    Банк Израиля потребовал, чтобы банки помогали репатриантам из России и Украины с открытием счетов

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Банк Израиля потребовал, чтобы банки помогали репатриантам из России и Украины с открытием счетов
    Flash90. Фото: Н.Шохат

    Инспектор банков в Банке Израиля Яир Авидан разослал коммерческим банкам циркуляр, в котором потребовал разработать единые стандарты процедуры открытия счета для новых репатриантов из России и Украины, включая единый для каждого банка пакет документов клиента и банка в стране исхода, необходимых для проверки источника денег.

    Также банки должны установить разумный срок, в который они обязаны будут давать ответы на запросы, а в случае отказа в открытии счета – должны будут подробно аргументировать его в письменном виде.

    adv_11 incontent_1

    "Нельзя свести политику управления рисками к отказу от обслуживания", – говорится в письме Авидана на имя банков, в котором он отмечает, что в последний год Банк Израиля получил множество жалоб со стороны репатриантов на необоснованный отказ в открытии счета и принятии денежных переводов от финансовых структур, не находящихся под санкциями.

    adv_12 m_ar_1

    Как пишет "Калькалист", письмо Авидана было направлено в том числе после его встречи с представителями организации Reboot Startup Nation, занимающейся помощью репатриантам, бежавшим из Украины и России в течение последнего года, после вторжения российской армии в Украину.

    Напомним, что с начала 2022 года на фоне российской агрессии против Украины в Израиль прибыли около 70 тысяч новых репатриантов из России, Украины и Беларуси. Израильские банки, несколько лет назад выплатившие огромные штрафы властям США за помощь американским клиентам в уклонении от уплаты налогов, опасаясь наложенных на Россию и Беларусь международных санкций, начали "минимизировать риски", создавая репатриантам проблемы в открытии счетов и в переводе денег вне зависимости от их источника.

    adv_13 incontent_2

    Наша редакция обращалась в ряд израильских банков, где нам было заявлено, что Банк Израиля не отдавал распоряжения не принимать деньги граждан, прибывающих из России. Но, по нашим данным, в разговорах с потенциальными клиентами клерки частных банков зачастую ссылались на некое распоряжение госбанка.

    adv_14 m_ar_2

    Следует отметить, что этот вопрос поднимался еще весной-летом 2022 года. В мае министр туризма Константин Развозов сообщал редакции NEWSru.co.il, что вскоре по его инициативе представители министерства финансов, министерства юстиции, Банка Израиля и других релевантных структур обсудят проблему с приемом банками денег от российских репатриантов.

    В июле в ходе созванного министром финансов Авигдором Либерманом специального совещания с руководством банковского сектора, между минфином и Банком Израиля была достигнута договоренность о разработке специальной схемы, которая позволит обеспечить гладкий перевод денег из России в Израиль. Было согласовано, что созданная схема не будет работать с лицами, против которых введены персональные санкции, и что она должна быть представлена на одобрение механизма международных санкций.

    adv_15 incontent_3

    adv_16 article_fenix_desk
    adv_17 article_fenix_mobile
    adv_18 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 22 Августа 2022
    США вывели из-под санкций пенсионные выплаты россиянам за границей
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 20 Июля 2022
    Минфин и Банк Израиля договорились о разработке схемы перевода денег из России с учетом международных санкций
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 19 Июля 2022
    Ice: банкиры не намерены идти навстречу Либерману в вопросе сотрудничества с российскими банками
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 8 Мая 2022
    Министр Развозов инициировал проверку работы банков с репатриантами из России
    adv_19 ar_middle_wwh
    adv_20 ar_middle_yandex
    adv_21 ar_middle_mobile_yandex
    adv_22 ar_right_wwh
    adv_23 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    08:14 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 349-й день войны: более 1000 убитых за сутки
    07:36 Банк Израиля потребовал, чтобы банки помогали репатриантам из России и Украины с открытием счетов
    07:24 Коронавирус в мире 7 февраля 2023 года: более 676 млн заражений, около 6,8 млн умерших. Статистика по странам
    04:52 Снегопады в Израиле: "снежный прогноз" на неделю
    04:43 Прогноз погоды на 7 февраля: холодно, шторм, дожди, снегопад в горах
    04:22 ПИЦ: в ходе столкновений с военными к востоку от Шхема убит боевик
    04:00 Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более 4000 человек
    22:55 В результате ДТП в центре страны погибла офицер ЦАХАЛа
    adv_24 ar_right_2
    adv_25 ar_right_3
    adv_26 ar_right_4
    adv_27 ar_right_5