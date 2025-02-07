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Экономика

Суд США заморозил программу добровольного увольнения федеральных служащих

США
Рынок труда
время публикации: 07 февраля 2025 г., 10:26 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 10:26
Суд США заморозил программу добровольного увольнения федеральных служащих
AP Photo/Andrew Harnik

Администрация президента США Дональда Трампа уведомила федеральных служащих, что по решению суда, издавшего временный указ, крайний срок присоединения к программе отложенной отставки продлен до понедельника.

Изначально присоединиться к программе и уйти в отставку, получая выплату зарплаты до сентября, можно было до конца четверга, 6 февраля.

Приостановка связана с иском, который Американская федерация государственных служащих и несколько других профсоюзов подали во вторник в окружной суд США в Массачусетсе.

Решение суда является промежуточным, и в понедельник состоится дополнительное заседание.

Профсоюзы хотят "потребовать от правительства сформулировать законную политику вместо произвольного, незаконного, спешного ультиматума, который работники могут быть не в состоянии обеспечить исполнение".

Федеральные профсоюзы настоятельно призвали членов не принимать предложение Белого дома, ставя под сомнение его законность и способность администрации Трампа выполнить свои обещания.

По словам представителя президентской администрации, по состоянию на четверг предложение уже приняли не менее 50 000 сотрудников.

Экономика
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