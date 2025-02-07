Потомки каббалиста Бабы-Сали заплатят 50 млн шекелей налогов с пожертвований за благословения

Раввины-каббалисты Барух Абухацира и Йегуда Абухацира, сын и внук каббалиста Бабы-Сали, отозвали поданные ими в Верховный суд апелляции на решение налогового управления.

Это означает, что им придется заплатить 50 миллионов шекелей налогов с пожертвований, полученных ими в период с 2003 по 2011 год за благословения.

Напомним, что в 2022 году Тель-Авивский окружной суд постановил, что пожертвования за благословения являются доходом, подлежащим налогообложению.

Потомки Бабы-Сали пытались добиться списания с долгов по налогам расходов на строительство мемориального комплекса в Нетивоте и на памятные мероприятия, однако в итоге отозвали апелляцию.