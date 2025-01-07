Экс-глава ШАБАКа Надав Аргаман войдет в руководство компании кибершпионажа

Надав Аргаман, возглавлявший Общую службу безопасности (ШАБАК) в 2016-2021 годах, займет должность ведущего консультанта в компании кибершпионажа Cognyte Software.

Компания, отделившаяся несколько лет назад от компании Verint, торгуется на бирже NASDAQ с 2021 года. Около 900 работников компании работают в Израиле, и еще 700 – по всему миру.

Cognyte разрабатывает инструменты, которые позволят правительствам и службам безопасности расследовать угрозы, предотвращать их возникновение, ускорять расследования, эффективно анализировать большие массивы данных и извлекать из них ценную информацию.