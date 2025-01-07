Новые правила парковки для жителей Тель-Авива вступят в силу 1 февраля

Мэрия Тель-Авива объявила, что новые правила парковки на "сине-белых" парковочных местах для жителей города вступят в силу с 1 февраля.

Напомним, что новые правила должны были вступить в силу с 1 января, однако под давлением депутатов Кнессета мэрия существенно сократила изменения и в связи с этим сдвинула их вступление в силу.

Количество парковочных зон в городе будет увеличено с 7 до 9, а не до 14, как планировалось изначально. Парковочный талон жителя действует только на территории парковочной зоны.

Плата за парковку вне своей парковочной зоны будет взиматься начиная с третьего часа парковки. Стоимость парковки для жителей города – 70% от полной стоимости.

Часы платной парковки будут расширены, и будут начинаться с 08:00, а не с 09:00, а в пятницу и канун праздника будут заканчиваться в 17:00, а не в 13:00.

Кроме того, мэрия отказалась от идеи взимать 500 шекелей в год за второй парковочный талон на семью.