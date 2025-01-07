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Экономика

Johnnie Walker подорожает: Центральная компания прохладительных напитков повышает цены на алкоголь

Потребление
время публикации: 07 января 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 21:43
Johnnie Walker подорожает: Центральная компания прохладительных напитков повышает цены на алкоголь
Jordan Strauss/Invision for The Television Academy/AP Images

Центральная компания прохладительных напитков повысит с февраля цены на импортируемую ею в Израиль алкогольную продукцию на 2-4,5%.

В числе брендов, импортируемых компанией – виски Johnnie Walker и Glenmorangie, водка Smirnoff и Belvedere, коньяки Hennessy и т.д.

В прошлый раз компания повышала цены на алкоголь в мае 2024 года.

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