Johnnie Walker подорожает: Центральная компания прохладительных напитков повышает цены на алкоголь
время публикации: 07 января 2025 г., 21:43 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 21:43
Центральная компания прохладительных напитков повысит с февраля цены на импортируемую ею в Израиль алкогольную продукцию на 2-4,5%.
В числе брендов, импортируемых компанией – виски Johnnie Walker и Glenmorangie, водка Smirnoff и Belvedere, коньяки Hennessy и т.д.
В прошлый раз компания повышала цены на алкоголь в мае 2024 года.