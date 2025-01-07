Johnnie Walker подорожает: Центральная компания прохладительных напитков повышает цены на алкоголь

Центральная компания прохладительных напитков повысит с февраля цены на импортируемую ею в Израиль алкогольную продукцию на 2-4,5%.

В числе брендов, импортируемых компанией – виски Johnnie Walker и Glenmorangie, водка Smirnoff и Belvedere, коньяки Hennessy и т.д.

В прошлый раз компания повышала цены на алкоголь в мае 2024 года.