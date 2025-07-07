EASA сняло все ограничения для европейских авиакомпаний на полеты в Израиль

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) отменило запрет на полеты в Израиль, который был введен 29 ноября 2024 года.

В сообщении отмечается, что Управление гражданской авиации Израиля продемонстрировало способность эффективно управлять рисками для гражданской авиации в своем воздушном пространстве. Однако обстановка в регионе остается нестабильной и по-прежнему существует высокий уровень напряженности с Ираном.

"EASA продолжает внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить, увеличивается или уменьшается риск для операторов воздушных судов ЕС", – говорится на сайте агентства.