EASA продлила до конца ноября рекомендацию "тщательно взвешивать полеты в Израиль"
время публикации: 01 ноября 2024 г., 08:14 | последнее обновление: 01 ноября 2024 г., 08:14
Европейское агентство гражданской авиации (EASA) продлило до конца ноября рекомендацию авиакомпаниям "тщательно взвешивать каждый рейс в Израиль".
Напомним, что в начале октября EASA выпустило рекомендацию воздерживаться от полетов в Израиль, однако в середине месяца, под давлением министерства транспорта и управления гражданской авиации Израиля, изменило формулировку.
Несмотря на это, подавляющее большинство европейских авиакомпаний продолжают откладывать возвращение на израильские маршруты.
Только накануне греческая авиакомпания Aegean и нидерландская авиакомпания Transavia отложили возвращение до 1 декабря.
"Азербайджанские авиалинии" не вернутся в Израиль по меньшей мере до 17 ноября.
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