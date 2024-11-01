EASA продлила до конца ноября рекомендацию "тщательно взвешивать полеты в Израиль"

Европейское агентство гражданской авиации (EASA) продлило до конца ноября рекомендацию авиакомпаниям "тщательно взвешивать каждый рейс в Израиль".

Напомним, что в начале октября EASA выпустило рекомендацию воздерживаться от полетов в Израиль, однако в середине месяца, под давлением министерства транспорта и управления гражданской авиации Израиля, изменило формулировку.

Несмотря на это, подавляющее большинство европейских авиакомпаний продолжают откладывать возвращение на израильские маршруты.

Только накануне греческая авиакомпания Aegean и нидерландская авиакомпания Transavia отложили возвращение до 1 декабря.

"Азербайджанские авиалинии" не вернутся в Израиль по меньшей мере до 17 ноября.