Intel Israel начал рассылать письма об увольнении

Intel Israel начал рассылку писем об увольнении в рамках планов глобальной корпорации по сокращению штата. Это уже третий раунд сокращений в Израиле с начала года.

В декабре 2024-январе 2025 годов были уволены около 1000 сотрудников, а затем в апреле еще несколько сотен.

Новый раунд также затронет несколько сотен работников, причем на сей раз не избегут увольнений и работники завода в Кирьят-Гате, который до сих пор не трогали, сообщает "Калькалист".