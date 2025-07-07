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Экономика

Intel Israel начал рассылать письма об увольнении

Хайтек
Рынок труда
время публикации: 07 июля 2025 г., 22:20 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 22:20
Intel Israel начал рассылать письма об увольнении
Yonatan Sindel/Flash90

Intel Israel начал рассылку писем об увольнении в рамках планов глобальной корпорации по сокращению штата. Это уже третий раунд сокращений в Израиле с начала года.

В декабре 2024-январе 2025 годов были уволены около 1000 сотрудников, а затем в апреле еще несколько сотен.

Новый раунд также затронет несколько сотен работников, причем на сей раз не избегут увольнений и работники завода в Кирьят-Гате, который до сих пор не трогали, сообщает "Калькалист".

Экономика
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