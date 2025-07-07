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Экономика

Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Японии и Южной Кореи

США
Импорт и экспорт
Корея
Япония
время публикации: 07 июля 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 22:00
Трамп объявил о введении пошлины в 25% на товары из Японии и Южной Кореи
AP Photo/Jose Luis Magana

Президент США Дональд Трамп объявил, что с 1 августа будут введены пошлины в размере 25% на импорт товаров из Японии и Южной Кореи. Соответствующие уведомления были отправлены премьер-министру Японии Сигэру Исибе и президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мену.

Также 25% пошлины будут взиматься с товаров из Малайзии и Казахстана, 30% пошлины – с товаров из Южной Африки и 40% - с товаров из Мьянмы и Лаоса.

В письмах подчеркивается, что данные пошлины не связаны с пошлинами, взимаемыми с отдельных категорий товаров, а будут взиматься в дополнение к ним, и что попытки провести товар через страну с более низким налоговым режимом будут пресекаться.

Торговый дефицит между США и Японией составляет 68,5 миллиардов долларов, а между США и Южной Кореей – 66 миллиардов долларов.

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