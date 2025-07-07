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Экономика

Суд аннулировал параграф о запрете на конкуренцию в трудовом договоре молодых работников

Судебные решения
Рынок труда
время публикации: 07 июля 2025 г., 08:54 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 08:54
Суд аннулировал параграф о запрете на конкуренцию в трудовом договоре молодых работников
AP Photo/Jean-Francois Badias

Тель-Авивский окружной суд по трудовым спорам отклонил иск компании FBC из группы One Technologies против 7 молодых работников, перешедших работать к прямому конкуренту, компании "Мейдатек".

FBC требовала обязать работников выплатить ей 1,7 миллиона шекелей компенсации за нарушение параграфа, запрещающего переход к конкурентам в течение 12 месяцев с момента завершения работы в ней.

Однако суд постановил, что данный пункт является недействительным, тем более, что речь идет о молодых работниках в начале карьеры, а компания не доказала наличие особых обстоятельств, оправдывающих его наличие.

"Связывание работников соглашениями, накладывающими ограничения на развитие их профессиональной карьеры в начале пути, без особой компенсации, ограничивает их профессиональные горизонты, противоречит общественным интересам и наносит ущерб конкуренции", - говорится в решении судьи Камаля Абу-Каауда.

Экономика
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