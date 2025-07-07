Правительство решило продвигать строительство аэропорта возле Газы

В ходе совещания, проведенного премьер-министром Биньямином Нетаниягу с участием министра транспорта Мири Регев, начальника генштаба ЦАХАЛа Эяля Замира и депутата Альмога Коэна, было принято решение продвигать строительство нового гражданского аэропорта в районе Циклага (между Рахатом и Нетивотом).

Опция строительства аэропорта в этом районе ранее уже рассматривалась экспертными комиссиями. Ее единственное преимущество – относительная простота проектирования, но с точки зрения гражданской авиации, экологии и безопасности опция Циклага получила крайне низкие оценки, в первую очередь – из-за опасной близости к сектору Газы. Однако, согласно озвученной аргументации, изменение ситуации в сфере безопасности в секторе Газы позволяет вернуться к продвижению этой опции.

Впрочем, это не решает другую проблему, общую для Циклага и базы "Неватим" - аэропорт в этом районе только не разгрузит воздушные коридоры аэропорта Бен-Гурион, но может перегрузить их в часы-пик. Также эта опция создает серьезные помехи работе ВВС ЦАХАЛа.

Следует отметить, что продвижение проекта строительства аэропорта в Изреэльской долине рядом с базой ВВС "Рамат Давид" будет продолжено.