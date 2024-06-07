Apple Design Awards: израильская игра объявлена победителем в категории инноваций

Корпорация Apple объявила победителей в различных номинациях премии за лучшие приложения и игры для смартфонов iPhone.

Одним из двух победителей в категории "Инновации" стала израильская игра Lost In Play – первая игра компании Happy Juice Games.

Премия в данной категории вручается за передовой опыт за счет новаторского использованию технологий Apple.

"Наполненная очаровательными персонажами и веселыми мини-играми, Lost in Play предлагает игрокам увлекательное приключение через детское воображение с тщательно продуманными головоломками. Это путешествие с использованием технологии "укажи и нажми" отличается нарисованной от руки графикой, простыми в освоении взаимодействиями и захватывающим игровым процессом, который пробуждает детское чувство открытий на каждом шагу", - говорится в комментарии к объявлению о победе израильской компании.

Стоит отметить, что среди номинантов в этой категории были такие игры, как Call of Duty: Warzone.