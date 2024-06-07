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Apple Design Awards: израильская игра объявлена победителем в категории инноваций

время публикации: 07 июня 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 09:03
Apple Design Awards: израильская игра объявлена победителем в категории инноваций
AP Photo/Michael Probst

Корпорация Apple объявила победителей в различных номинациях премии за лучшие приложения и игры для смартфонов iPhone.

Одним из двух победителей в категории "Инновации" стала израильская игра Lost In Play – первая игра компании Happy Juice Games.

Премия в данной категории вручается за передовой опыт за счет новаторского использованию технологий Apple.

"Наполненная очаровательными персонажами и веселыми мини-играми, Lost in Play предлагает игрокам увлекательное приключение через детское воображение с тщательно продуманными головоломками. Это путешествие с использованием технологии "укажи и нажми" отличается нарисованной от руки графикой, простыми в освоении взаимодействиями и захватывающим игровым процессом, который пробуждает детское чувство открытий на каждом шагу", - говорится в комментарии к объявлению о победе израильской компании.

Стоит отметить, что среди номинантов в этой категории были такие игры, как Call of Duty: Warzone.

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