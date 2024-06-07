x
07 июня 2024
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июня 2024
|
07 июня 2024
|
последняя новость: 08:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Налоговое управление выплатило бизнесам с начала войны дотации на 13,3 млрд шекелей

время публикации: 07 июня 2024 г., 07:36 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 07:36
Налоговое управление выплатило бизнесам с начала войны дотации на 13,3 млрд шекелей
Chaim Goldberg/Flash90

В рамках компенсации за потерю доходов из-за военных действий израильское Налоговое управление выплатило бизнесам 13,3 миллиарда шекелей.

В общей сложности было подано 530 тысяч заявок на получение дотации, из которых 434 тысячи были удовлетворены полностью, 27 тысяч отклонены, а по остальным выплачен аванс в размере 60% до установления окончательного размера дотации.

Как сообщает "Глобс", в эти дни управление начало рассылать письма с предупреждениями бизнесам, которые получили дотацию на сумму большую, чем им полагалось. На данный момент речь идет о предупреждении о необходимости вернуть излишек, без каких-либо санкций кроме привязки к индексу цен.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 02 апреля 2024

Кнессет утвердил выплату дотаций бизнесам севера за январь-февраль
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 марта 2024

Открыт онлайн-прием заявок на компенсации резервистам-предпринимателям за январь-февраль