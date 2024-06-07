Налоговое управление выплатило бизнесам с начала войны дотации на 13,3 млрд шекелей

В рамках компенсации за потерю доходов из-за военных действий израильское Налоговое управление выплатило бизнесам 13,3 миллиарда шекелей.

В общей сложности было подано 530 тысяч заявок на получение дотации, из которых 434 тысячи были удовлетворены полностью, 27 тысяч отклонены, а по остальным выплачен аванс в размере 60% до установления окончательного размера дотации.

Как сообщает "Глобс", в эти дни управление начало рассылать письма с предупреждениями бизнесам, которые получили дотацию на сумму большую, чем им полагалось. На данный момент речь идет о предупреждении о необходимости вернуть излишек, без каких-либо санкций кроме привязки к индексу цен.