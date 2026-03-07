x
07 марта 2026
|
последняя новость: 05:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 05:01
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

США одобрили экстренную продажу Израилю 12 тысяч авиабомб BLU-110

США
Вооружения
ЦАХАЛ
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 03:59 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 04:07
США одобрили экстренную продажу Израилю 12 тысяч авиабомб BLU-110
David Cohen/Flash90

США одобрили экстренную военную продажу боеприпасов Израилю, включающую 12 тысяч авиационных бомб BLU-110, а также логистические и вспомогательные услуги на общую сумму около 151,8 млн долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио признал наличие чрезвычайной ситуации, требующей немедленного утверждения сделки в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, что позволило обойти стандартную процедуру рассмотрения в Конгрессе.

В официальном уведомлении подчеркивается, что поставка должна усилить способность Израиля противостоять нынешним и будущим угрозам и сохранить роль фактора сдерживания на Ближнем Востоке.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook