США одобрили экстренную продажу Израилю 12 тысяч авиабомб BLU-110

США одобрили экстренную военную продажу боеприпасов Израилю, включающую 12 тысяч авиационных бомб BLU-110, а также логистические и вспомогательные услуги на общую сумму около 151,8 млн долларов.

Госсекретарь США Марко Рубио признал наличие чрезвычайной ситуации, требующей немедленного утверждения сделки в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов, что позволило обойти стандартную процедуру рассмотрения в Конгрессе.

В официальном уведомлении подчеркивается, что поставка должна усилить способность Израиля противостоять нынешним и будущим угрозам и сохранить роль фактора сдерживания на Ближнем Востоке.