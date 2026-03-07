8-й день войны "Рычание льва": ракетные обстрелы из Ирана не прекращаются

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые семь дней войны ЦАХАЛом были атакованы около 1500 целей в Иране, применены примерно 7000 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за семь дней войны атаковала более 3000 целей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 12 человек: 11 израильтян и филиппинка.

Армия США сообщает о шести погибших военнослужащих.

8-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 07.03.2026

01:00

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате четырех беспилотников, запущенных в направлении нефтяного месторождения Шайба, расположенного на востоке страны.

По данным Института науки и международной безопасности в Вашингтоне (ISIS), анализ коммерческих спутниковых снимков указывает на "значительные повреждения" объектов по производству твердого топлива для ракет на территории комплекса в Парчине, одном из крупнейших и наиболее важных оборонно-промышленных объектов Ирана. Удары по этому комплексу были нанесены 3 марта.

Тревога прозвучала в Метуле. Ракетный обстрел.

Нанесены авиаудары по международному аэропорту "Мехрабад" в Тегеране, сообщают иранские СМИ.

Тревога "Цева адом" прозвучала на северо-западе Израиля. Зафиксировано вторжение БПЛА. Работает ПВО.

00:00

Сирены раннего предупреждения о ракетном обстреле прозвучали в центральных районах страны – Гуш-Дане, а-Шароне, Ярконе, Шфеле, Лахише, Самарии. МАДА: сообщений о раненых не поступало, есть несколько травмированных по пути в убежища и нуждающихся в помощи для выведения из состояния нервного шока.

ЦАХАЛ уведомил об очередной волне авиаударов по целям в Тегеране.

Ливанские источники сообщают, что около полуночи израильские ВВС нанесли серию ударов по целям на юге Ливана. В частности, сообщается о взрывах в районе высот Джанта и в Ширазе.

Тревога в Беэр-Шеве и других районах Негева, ракетный обстрел.

Ливанские источники: израильские ВВС нанесли серию ударов по целям в Бекаа, на востоке Ливана.

Центральное командование армии США (CENTCOM) опубликовало сводку по первой неделе военной операции "Эпическая ярость" против режима аятолл в Иране. Заявлено, что за первые семь дней операции американскими военными в Иране были атакованы более 3000 целей, повреждены или уничтожены 43 корабля иранских ВМС, среди атакованных целей – командные пункты, штабы КСИР (включая штабы ВВС), системы ПВО, комплексы для запуска баллистических ракет, комплексы для запуска противокорабельных ракет и др.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

3. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (она была ранена, но выжила).

4. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

5. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

6. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

7. Гавриэль Барух РЕВАХ, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

8. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

9. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Брурией.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном Йосефом.