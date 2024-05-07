x
07 мая 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 мая 2024
|
07 мая 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Компания "Азриэли" отменила бесплатные 2 часа парковки в своих торговых центрах

время публикации: 07 мая 2024 г., 10:16 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 10:16
Компания "Азриэли" отменила бесплатные 2 часа парковки в своих торговых центрах
Photo by Avshalom Sassoni/FLASH90

Компания по управлению коммерческий недвижимостью "Азриэли" отменила 2 часа бесплатной парковки, предоставлявшихся посетителям ее торговых центров в Иерусалиме, Модиине и Рамле.

До сих пор в этих торговых центрах первые два часа парковки были бесплатными, а третий и далее – 20 шекелей в час. По новому прейскуранту, парковка на срок до 3 часов стоит 5 шекелей, а с четвертого часа – 20 шекелей.

С одной стороны, стоимость трех часов парковки снизилась с 20 шекелей до 5 шекелей, однако на самом деле подавляющее большинство посетителей торговых центров проводят в них менее двух часов, и если раньше они не платили за парковку, то теперь им каждый раз придется платить 5 шекелей. Используя приложение "Азриэли" для смартфонов, можно будет получить 50% скидки и заплатить 2,5 шекеля.

Парковка для обладателей инвалидного талона является бесплатной на первые пять часов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 26 октября 2023

Мэрия Иерусалима освободила эвакуированных жителей севера и юга от платы за парковку в районе места проживания
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 16 октября 2023

Родственники раненых не будут платить за первый час больничной парковки
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 мая 2023

Парковка в Тель-Авиве вдвое подорожает для тех, кто не прописан в городе