Компания "Азриэли" отменила бесплатные 2 часа парковки в своих торговых центрах

Компания по управлению коммерческий недвижимостью "Азриэли" отменила 2 часа бесплатной парковки, предоставлявшихся посетителям ее торговых центров в Иерусалиме, Модиине и Рамле.

До сих пор в этих торговых центрах первые два часа парковки были бесплатными, а третий и далее – 20 шекелей в час. По новому прейскуранту, парковка на срок до 3 часов стоит 5 шекелей, а с четвертого часа – 20 шекелей.

С одной стороны, стоимость трех часов парковки снизилась с 20 шекелей до 5 шекелей, однако на самом деле подавляющее большинство посетителей торговых центров проводят в них менее двух часов, и если раньше они не платили за парковку, то теперь им каждый раз придется платить 5 шекелей. Используя приложение "Азриэли" для смартфонов, можно будет получить 50% скидки и заплатить 2,5 шекеля.

Парковка для обладателей инвалидного талона является бесплатной на первые пять часов.