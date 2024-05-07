Конец 62-летней истории: завод "При Галиль" закроется по окончании картофельного сезона

Завод "Вита При Галиль", открытый в 1962 году в поселке Хацор а-Глилит, и долгое время являвшийся важным центром занятости для жителей севера, дорабатывает свои последние дни.

Как сообщает Ice, руководство завода сообщило, что последняя линия по производству замороженных картофельных чипсов доработает до конца сезона сбора картофеля, после чего оставшиеся 50 работников завода будут уволены.

80 работников, обслуживавших другие линии завода, были уволены в течение последних месяцев.

Завод неоднократно оказывался на грани закрытия. В 2009 году в рамках процедуры банкротства сменил владельцев, которые также несколько раз пытались закрыть завод. Попытки спасти его в итоге не увенчались успехом.

Глава местного совета Хацор а-Глилит Михаэль Кабеса заявил, что договорился с руководством компании "Тнува" о переходе работников закрывающегося завода на предприятия "Тнувы" в том же районе.