Испанская компания вышла из консорциума, который должен строить "синюю" линию трамвая в Иерусалиме
время публикации: 07 мая 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 07:18
Испанская компания COMSA объявила о выходе из консорциума Jtrain, выигравшего тендер на строительство "синей" линии иерусалимского трамвая. В консорциум также входят израильские компании "Дения Сибус" и "Дан".
Объявление последовало менее чем через месяц после достижения консорциумом договоренности с банком "Леуми" о получении миллиарда шекелей на реализацию проекта.
"Синяя" линяя – самая длинная из запланированных трамвайных линий столицы. Она тянется на 31 километр с юга на север от Гило и Тальпиот до Рамат-Эшколь и Рамот. На линии предусмотрены 53 остановки. Стоимость проекта – 9 миллиардов шекелей, и он должен быть завершен к концу текущего десятилетия, однако уход COMSA может привести к дополнительной задержке.
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