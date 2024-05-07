Испанская компания вышла из консорциума, который должен строить "синюю" линию трамвая в Иерусалиме

Испанская компания COMSA объявила о выходе из консорциума Jtrain, выигравшего тендер на строительство "синей" линии иерусалимского трамвая. В консорциум также входят израильские компании "Дения Сибус" и "Дан".

Объявление последовало менее чем через месяц после достижения консорциумом договоренности с банком "Леуми" о получении миллиарда шекелей на реализацию проекта.

"Синяя" линяя – самая длинная из запланированных трамвайных линий столицы. Она тянется на 31 километр с юга на север от Гило и Тальпиот до Рамат-Эшколь и Рамот. На линии предусмотрены 53 остановки. Стоимость проекта – 9 миллиардов шекелей, и он должен быть завершен к концу текущего десятилетия, однако уход COMSA может привести к дополнительной задержке.