x
07 мая 2024
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 мая 2024
|
07 мая 2024
|
последняя новость: 07:31
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Испанская компания вышла из консорциума, который должен строить "синюю" линию трамвая в Иерусалиме

время публикации: 07 мая 2024 г., 07:18 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 07:18
Испанская компания вышла из консорциума, который должен строить "синюю" линию трамвая в Иерусалиме
Flash90. Фото: Й.Зиндель

Испанская компания COMSA объявила о выходе из консорциума Jtrain, выигравшего тендер на строительство "синей" линии иерусалимского трамвая. В консорциум также входят израильские компании "Дения Сибус" и "Дан".

Объявление последовало менее чем через месяц после достижения консорциумом договоренности с банком "Леуми" о получении миллиарда шекелей на реализацию проекта.

"Синяя" линяя – самая длинная из запланированных трамвайных линий столицы. Она тянется на 31 километр с юга на север от Гило и Тальпиот до Рамат-Эшколь и Рамот. На линии предусмотрены 53 остановки. Стоимость проекта – 9 миллиардов шекелей, и он должен быть завершен к концу текущего десятилетия, однако уход COMSA может привести к дополнительной задержке.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 21 сентября 2023

Объявлен победитель тендера на строительство "синей" ветки Иерусалимского трамвая
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 12 февраля 2019

Испанский профсоюз требует от компании CAF отказаться от тендера на прокладку трамвая в Иерусалиме