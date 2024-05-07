В июне откроется запись на новую жилищную лотерею с повышенными шансами для резервистов

Министерство строительства и жилищного хозяйства завершает подготовку новой жилищной лотереи, запись на которую откроется в июне.

Как сообщает Bizportal, в новой лотерее будет разыгрываться право на покупку с государственной субсидией где-то 4-6 тысяч квартир. Право на субсидию обусловлено невозможностью продать квартиру в течение 7 лет после покупки или в течение 5 лет после заселения.

Список проектов, которые войдут в лотерею, будет определен в ближайшие недели.

В новой лотерее резервистам будут предоставлены повышенные шансы на выигрыш, особенно при записи на проекты в городе своего постоянного проживания