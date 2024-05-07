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Экономика

В июне откроется запись на новую жилищную лотерею с повышенными шансами для резервистов

время публикации: 07 мая 2024 г., 11:36 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 11:36
В июне откроется запись на новую жилищную лотерею с повышенными шансами для резервистов
Michael Giladi/Flash90

Министерство строительства и жилищного хозяйства завершает подготовку новой жилищной лотереи, запись на которую откроется в июне.

Как сообщает Bizportal, в новой лотерее будет разыгрываться право на покупку с государственной субсидией где-то 4-6 тысяч квартир. Право на субсидию обусловлено невозможностью продать квартиру в течение 7 лет после покупки или в течение 5 лет после заселения.

Список проектов, которые войдут в лотерею, будет определен в ближайшие недели.

В новой лотерее резервистам будут предоставлены повышенные шансы на выигрыш, особенно при записи на проекты в городе своего постоянного проживания

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