Средний балл кандидатов на госслужбу упал за три года с 4,9 до 2,9 из 9

Данные управления госслужащих, полученные Центром расширения прав и возможностей граждан, и публикуемые газетой The Marker, свидетельствуют о резком снижении уровня претендентов, подающих заявки на занятие должностей в государственном секторе.

Если в 2021 году средний балл предварительного тестирования госслужащих составлял 4,9 по шкале от 1 до 9, то в 2022 году он снизился до 4, а в 2023 году – до 2,9 балла.

Количество кандидатов на должности на госслужбе также снизилось с 15,5 заявок на место в 2021 году до 8,1 заявки на место в 2023 году. При этом во внутренних тендерах, открытых только для работников соответствующего министерства или ведомства, среднее количество заявок составило всего 2,4 на место.

Также стоит отметить снижение количества тендеров, открытых для внешних кандидатов, до 38% от общего количества.

В управлении госслужащих заявили, что приведенный выше анализ данных является проблематичным, поскольку не учитывает тенденции на рынке труда в годы пандемии, различия в видах тендеров на госслужбе и другие факторы.