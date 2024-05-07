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Кения ведет переговоры о покупке израильских ПВО

время публикации: 07 мая 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 12:38
Кения ведет переговоры о покупке израильских ПВО
Wikipedia.org. Фото: Tiraden

Правительство Кении ведет переговоры по закупке у Израиля систем противовоздушной обороны SPYDER разработки оборонного концерна "Рафаэль".

Как сообщает Business Daily Africa, в Найроби озаботились закупкой современных ПВО в связи с деятельностью хуситских повстанцев в Йемене, использующих ракеты и барражирующие боеприпасы для атаки судов не только в Красном море, но и в Аденском заливе.

Издание сообщает, что Израиль предлагает профинансировать покупку в формате ссуды на 1 миллиард кенийских шиллингов (около 7,5 миллионов долларов США).

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