Кения ведет переговоры о покупке израильских ПВО

Правительство Кении ведет переговоры по закупке у Израиля систем противовоздушной обороны SPYDER разработки оборонного концерна "Рафаэль".

Как сообщает Business Daily Africa, в Найроби озаботились закупкой современных ПВО в связи с деятельностью хуситских повстанцев в Йемене, использующих ракеты и барражирующие боеприпасы для атаки судов не только в Красном море, но и в Аденском заливе.

Издание сообщает, что Израиль предлагает профинансировать покупку в формате ссуды на 1 миллиард кенийских шиллингов (около 7,5 миллионов долларов США).