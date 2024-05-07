Учителя старших классов обратились в суд с иском против минфина

Организация учителей средних и старших классов обратились в суд по трудовым спорам с требованием запретить министерству финансов удерживать значительную часть зарплат учителей, участвующих в забастовочных санкциях, с 1 июня.

В профсоюзе утверждают, что учителя выполняют свою работу в полном объеме, и потому удержание зарплаты является незаконным.

Напомним, что ранее министерство финансов предупредило о намерении удержать часть майской зарплаты учителей средних и старших классов, участвующих в забастовочных санкциях.

Согласно распоряжению минпроса, муниципалитеты и сети школ должны будут удержать до 15% зарплаты и все суммы, выплаченные учителям в качестве аванса повышения заработной платы после достижения предварительной договоренности между объединением учителей и министерством финансов в августе 2023 года.

Речь идет о 2400 шекелей бонусов, 5% зарплаты за каждый класс, которому учитель не выставил оценки за внутренний экзамен на аттестат зрелости, и 1-3% за невыставленные оценки по другим экзаменам. Штраф за отказ от участия во внеклассной деятельности (экскурсии и т.д.) составит 2,5% от зарплаты, за неучастие в родительских собраниях – также 2,5%.