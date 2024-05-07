Инвесторы оценили израильский стартап Wiz в $12 млрд

Израильская стартап-компания кибербезопасности Wiz объявила о проведении раунда мобилизации капитала на сумму 1 миллиард долларов, исходя из оценки стоимости компании в 12 миллиардов долларов.

С момента своего создания в 2020 году компания мобилизовала у инвесторов 1,9 миллиарда долларов. Последний раунд был проведен в феврале 2023 года, когда компания получила от инвесторов 300 миллионов долларов, исходя из стоимости компании в 10 миллиардов долларов.

В 2023 году доходы компании, ставшей одним из лидеров в сфере обеспечения безопасности облачных технологий, составили 350 миллионов долларов.