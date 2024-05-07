x
07 мая 2024
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 мая 2024
|
07 мая 2024
|
последняя новость: 22:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Инвесторы оценили израильский стартап Wiz в $12 млрд

время публикации: 07 мая 2024 г., 22:55 | последнее обновление: 07 мая 2024 г., 22:55
Инвесторы оценили израильский стартап Wiz в $12 млрд
AP Photo/Elise Amendola, File

Израильская стартап-компания кибербезопасности Wiz объявила о проведении раунда мобилизации капитала на сумму 1 миллиард долларов, исходя из оценки стоимости компании в 12 миллиардов долларов.

С момента своего создания в 2020 году компания мобилизовала у инвесторов 1,9 миллиарда долларов. Последний раунд был проведен в феврале 2023 года, когда компания получила от инвесторов 300 миллионов долларов, исходя из стоимости компании в 10 миллиардов долларов.

В 2023 году доходы компании, ставшей одним из лидеров в сфере обеспечения безопасности облачных технологий, составили 350 миллионов долларов.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 06 февраля 2023

Компания кибербезопасности Wiz объявила о выводе части своих денег из Израиля