Teva объявляет о планируемом сокращении сотен сотрудников по всему миру

Израильский фармацевтический гигант Teva объявил в среду, 7 мая, о начале программы оптимизации, в ходе которой до 2027 года будут уволены около 2900 сотрудников по всему миру.

Это сообщение совпало с публикацией финансового отчета за первый квартал 2025 года с доходом в 3,89 миллиарда долларов.

Планируемое сокращение составит около 8% от общей численности сотрудников компании. В Teva подчеркивают, что речь идет о постепенном и поэтапном процессе, а не о немедленных увольнениях.

Пока неизвестно, какая доля увольнений придется на израильские филиалы компании, однако ожидается, что местные работники также пострадают от сокращений.