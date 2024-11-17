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Компании Immunai и Teva объединяются для разработки инновационных методов лечения рака

Онкология
Исследования
Лекарства
время публикации: 17 ноября 2024 г., 13:35 | последнее обновление: 17 ноября 2024 г., 13:36
Компании Immunai и Teva объединяются для разработки инновационных методов лечения рака
Yossi Aloni/Flash90

Американская биотехнологическая компания объявила о многолетнем партнерстве с израильской Teva Pharmaceuticals. Совместно компании будут работать над программами иммунологии и иммуноонкологии.

Immunai – ведущая биотехнологическая компания, использующая искусственный интеллект для картирования человеческой иммунной системы,анонсировала долгосрочное партнерство с Teva Pharmaceuticals, дочерним предприятием Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Teva). В рамках партнерства будет применяться уникальный атлас иммунных клеток и модель ИИ от Immunai для повышения качества клинических решений в иммунологических исследованиях компании Teva. Основными направлениями станут изучение механизмов действия препаратов, оптимизация дозировок и анализ биомаркеров.

"Благодаря партнерству с Teva мы стремимся использовать нашу платформу на основе искусственного интеллекта Immunodynamics Engine (IDE), чтобы оптимизировать процесс и облегчить доставку новых методов лечения пациентам", – сказал Ноам Соломан, генеральный директор Immunai.

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