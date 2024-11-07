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Экономика

Австралия намерена запретить соцсети для детей до 16 лет

время публикации: 07 ноября 2024 г., 08:41 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 08:41
Австралия намерена запретить соцсети для детей до 16 лет
AP Photo/Seth Wenig

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что возглавляемое им правительство намерено провести закон, запрещающий доступ в социальные сети детям младше 16 лет.

Как именно этот запрет будет реализовываться, пока не ясно, однако, по словам австралийского премьера, ответственность за соблюдение запрета будет лежать на соцсетях, а не на детях или их родителях.

Албаниз сослался на "тысячи жалоб, полученных от обеспокоенных родителей, бабушек и дедушек", и заявил, что необходимо "положить конец явлению, наносящему вред нашим детям".

Экономика
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