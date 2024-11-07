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Экономика

CrowdStrike покупает израильский стартап за 300 миллионов долларов

время публикации: 07 ноября 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 07:06
CrowdStrike покупает израильский стартап за 300 миллионов долларов
AP Photo/Mark Schiefelbein

Американская компания кибербезопасности CrowdStrike объявила о покупке израильской стартап-компании Adaptive Shield, разработавшей инструменты защиты для облачных платформ.

Сумма сделки не разглашается, но оценивается экспертами в 300 миллионов долларов.

Adaptive Shield была основана в 2019 году Маором Бином и Джонни Шаломовым. Штат компании – около 100 сотрудников.

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