CrowdStrike покупает израильский стартап за 300 миллионов долларов

Американская компания кибербезопасности CrowdStrike объявила о покупке израильской стартап-компании Adaptive Shield, разработавшей инструменты защиты для облачных платформ.

Сумма сделки не разглашается, но оценивается экспертами в 300 миллионов долларов.

Adaptive Shield была основана в 2019 году Маором Бином и Джонни Шаломовым. Штат компании – около 100 сотрудников.