CrowdStrike покупает израильский стартап за 300 миллионов долларов
время публикации: 07 ноября 2024 г., 07:06 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 07:06
Американская компания кибербезопасности CrowdStrike объявила о покупке израильской стартап-компании Adaptive Shield, разработавшей инструменты защиты для облачных платформ.
Сумма сделки не разглашается, но оценивается экспертами в 300 миллионов долларов.
Adaptive Shield была основана в 2019 году Маором Бином и Джонни Шаломовым. Штат компании – около 100 сотрудников.