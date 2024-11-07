Минэнерго предупредило газораспределительные компании о намерении конфисковать гарантии
время публикации: 07 ноября 2024 г., 17:34 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 17:34
Управление природного газа в министерстве энергетики Израиля разослало пяти газораспределительным компаниям уведомления о намерении начать процедуру конфискации гарантий, предоставленных ими при получении лицензий.
Согласно управлению, компании "Супер НГ Хадера ве-Амаким", "Газ Тивъи Даром", "Супер НГ", "Маримон Газ Тивъи Цафон" и "Ротем Газ Тивъи" не соблюдают установленные в лицензиях сроки подключения потребителей к сетям газоснабжения.