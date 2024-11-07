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Экономика

Минэнерго предупредило газораспределительные компании о намерении конфисковать гарантии

время публикации: 07 ноября 2024 г., 17:34 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 17:34
Минэнерго предупредило газораспределительные компании о намерении конфисковать гарантии
Chen Leopold/Flash 90.

Управление природного газа в министерстве энергетики Израиля разослало пяти газораспределительным компаниям уведомления о намерении начать процедуру конфискации гарантий, предоставленных ими при получении лицензий.

Согласно управлению, компании "Супер НГ Хадера ве-Амаким", "Газ Тивъи Даром", "Супер НГ", "Маримон Газ Тивъи Цафон" и "Ротем Газ Тивъи" не соблюдают установленные в лицензиях сроки подключения потребителей к сетям газоснабжения.

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