Канада закрывает офисы TikTok, но не будет блокировать приложение

Министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампейн объявил о решении закрыть офисы TikTok Technology Canada, базирующегося в Ванкувере, из-за "конкретных рисков для национальной безопасности".

По словам Шампейна, "решение было принято на основе информации и доказательств, собранных в ходе проверки, а также на основе рекомендаций служб безопасности и разведки Канады и других правительственных партнеров".

"Важно, чтобы канадцы придерживались правильных методов кибербезопасности и оценивали возможные риски использования платформ социальных сетей и приложений, включая то, как их информация защищена, управляется, используется и передается иностранным субъектам", - отметил министр.

При этом Канада не будет блокировать работу приложения TikTok на своей территории или запрещать своим гражданам пользоваться им.