Nissan увольняет 9000 работников и сокращает производство
время публикации: 07 ноября 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 22:44
Японский автомобилестроительный концерн Nissan анонсировал программу оздоровления, предусматривающую существенное сокращение штата и производственных линий.
Согласно программе, будут уволены 7% работников корпорации – около 9000 человек. Кроме того, объемы производства автомобилей корпорацией будут сокращены с 3,45 миллионов автомобилей в год до 3,2 миллионов автомобилей.
Также среди мер по оздоровлению – сокращение на 50% зарплаты генерального директора и продажа части принадлежащих концерну акций другого производителя, концерна Mitsubishi.
Ссылки по теме