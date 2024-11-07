Nissan увольняет 9000 работников и сокращает производство

Японский автомобилестроительный концерн Nissan анонсировал программу оздоровления, предусматривающую существенное сокращение штата и производственных линий.

Согласно программе, будут уволены 7% работников корпорации – около 9000 человек. Кроме того, объемы производства автомобилей корпорацией будут сокращены с 3,45 миллионов автомобилей в год до 3,2 миллионов автомобилей.

Также среди мер по оздоровлению – сокращение на 50% зарплаты генерального директора и продажа части принадлежащих концерну акций другого производителя, концерна Mitsubishi.