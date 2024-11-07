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Экономика

Nissan увольняет 9000 работников и сокращает производство

время публикации: 07 ноября 2024 г., 22:42 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 22:44
Nissan увольняет 9000 работников и сокращает производство
AP Photo/Shizuo Kambayashi, File

Японский автомобилестроительный концерн Nissan анонсировал программу оздоровления, предусматривающую существенное сокращение штата и производственных линий.

Согласно программе, будут уволены 7% работников корпорации – около 9000 человек. Кроме того, объемы производства автомобилей корпорацией будут сокращены с 3,45 миллионов автомобилей в год до 3,2 миллионов автомобилей.

Также среди мер по оздоровлению – сокращение на 50% зарплаты генерального директора и продажа части принадлежащих концерну акций другого производителя, концерна Mitsubishi.

Экономика
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