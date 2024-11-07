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Экономика

Победа Трампа принесла Илону Маску 26,5 млрд долларов

время публикации: 07 ноября 2024 г., 22:21 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 22:25
Победа Трампа принесла Илону Маску 26,5 млрд долларов
AP Photo/Evan Vucci

5 ноября оказалось удачным днем не только для новоизбранного президента США Дональда Трампа. Суммарное состояние десяти богатейших людей планеты выросло на 64 миллиарда долларов.

Активный сторонник Трампа Илон Маск, самый богатый человек в мире, увеличил свое состояние на 26,5 млрд – теперь оно составляет 290 миллиардов долларов. Маск принимал активное участие в избирательной кампании кандидата от республиканцев. В победной речи Трамп подробно остановился на его заслугах.

Основатель компании Amazon Джефф Безос, принявший решение, что принадлежащая ему газета The Washington Post не поддержит Камалу Харрис, разбогател на 7,1 миллиардов долларов. Основатель Oracle Ларри Элисон, еще один сторонник Трампа, 5 ноября увеличил капитал на 5,5 миллиардов долларов.

Возросло состояние сооснователя Microsoft Билла Гейтса, предпринимателей Ларри Пейджа, Сергея Брина и Уоррена Баффета. В ходе нынешней избирательной кампании они воздержались от поддержки кого-либо из кандидатов, несмотря на то, что в прошлом выступали в поддержку Демократической партии.

Отметим, что победа Трампа привела к росту биржевых котировок в связи с ожиданием снижения налогов на бизнес и ослабления регуляции.

Экономика
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