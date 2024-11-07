Израиль подписал договор о покупке 25 F-15 нового поколения

Министерство обороны Израиля подписало договор с концерном Boeing о покупке 25 боевых самолетов F-15AI, на которые будут установлены прорывные технологии израильской разработки.

Стоимость сделки – 5,2 миллиарда долларов, которые будут взяты из американской военной помощи. Поставки начнутся в 2031 году, после чего ВВС ЦАХАЛа будут получать 4-6 самолетов в год.

Контракт также предусматривает опцию на закупку дополнительной партии из 25 самолетов.

Напомним, что ранее в этом году Израиль подписал договор о покупке третьей эскадрильи самолетов F-35.