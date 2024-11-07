Госдума РФ намерена ужесточить контроль над доходами "иноагентов" и имуществом уехавших граждан

Спикер российской Думы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что на следующей неделе российские парламентарии начнут обсуждение законопроекта об ужесточении контроля над доходами иноагентов.

Согласно Володину, законопроект предусматривает возможность получения авторских отчислений только на специальные рублевые счета, которые будут обязаны открывать все иноагенты.

Речь идет о произведениях науки, литературы и искусства, исполнениях и фонограммах, сообщениях в радио- или телеэфирах, а также изобретениях и товарных знаках.

"Те, кто разрушает Россию, оскорбляя ее граждан, участников специальной военной операции, не должны обогащаться за счет нашей страны", – пишет Володин.

Помимо "иноагентов", Володин намерен заняться и имуществом уехавших граждан, "негативно высказывающихся о России, но не имеющих статуса иноагента". По его словам, он не позволит им "обогащение за счет движимого и недвижимого имущества на территории России, а также от его продажи".