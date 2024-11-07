Суд: страховка на случай профессиональной халатности не покрывает мошенничество

Тель-Авивский окружной суд принял сторону страховых компаний "Мигдаль" и "Менора", постановив, что адвокат Арнон Гицельтер не сможет переложить на них выплату компенсации в 3,5 миллиона шекелей, присужденного ему за мошенничество.

Гицельтер был приговорен к выплате компенсации кредиторам компании Emblaze, юридическим советником которой он был на момент кризиса, к которому привело мошенничество со стороны основателя компании Эли Райфмана, осужденного в 2011 году на 4 года тюрьмы.

Адвокат обратился в страховые компании, потребовав активировать полис страхования профессиональной халатности, однако компании отказались платить, заявив, что полис не покрывает случаи мошенничества.

Суд принял сторону компаний и возложил на Гицельтера оплату судебных расходов в размере 100 тысяч шекелей.