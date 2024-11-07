ФРС и Банк Англии снизили учетную ставку

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, как и ожидали аналитики, объявил о снижении учетной ставки на 0,25% до 4,75%.

Объявление было сдвинуто на сутки от обычного графика из-за выборов президента США.

В сопутствующем заявлении ФРС говорится о продолжающемся "солидном" росте экономики США, однако указывается на охлаждение рынка труда.

Банк Англии также объявил сегодня о снижении учетной ставки в Соединенном королевстве на 0,25% до 4,75% на фоне продолжающегося снижения инфляции.