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Экономика

ФРС и Банк Англии снизили учетную ставку

время публикации: 07 ноября 2024 г., 21:31 | последнее обновление: 07 ноября 2024 г., 21:31
ФРС и Банк Англии снизили учетную ставку
AP Photo/Jose Luis Magana

Председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, как и ожидали аналитики, объявил о снижении учетной ставки на 0,25% до 4,75%.

Объявление было сдвинуто на сутки от обычного графика из-за выборов президента США.

В сопутствующем заявлении ФРС говорится о продолжающемся "солидном" росте экономики США, однако указывается на охлаждение рынка труда.

Банк Англии также объявил сегодня о снижении учетной ставки в Соединенном королевстве на 0,25% до 4,75% на фоне продолжающегося снижения инфляции.

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