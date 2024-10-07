Новый рекорд израильского хайтека: 402 тысячи рабочих мест

Согласно данным Центрального статистического бюро, в июле 2024 года в израильском секторе высоких технологий было 402,8 тысячи рабочих мест.

Это третий подряд месяц рекордных значений. Ранее израильский хайтек подбирался к 400 тысячам ставок в июне 2023 года и в марте 2024 года, однако только в мае пересек этот уровень (401,3 тысячи), а в июне сумел сохранить его (401,2 тысячи).

Ставки наемных работников в хайтеке составили 9,8% от общего числа наемных ставок в стране.

Из общего числа ставок в хайтеке 54,2% - в сфере разработки программного обеспечения, 21% - в сфере производства, 13,2% - в научно-исследовательской сфере.

Средняя зарплата в хайтеке снизилась на 2,2% по сравнению с июнем и составила 31,5 тысячу шекелей.