x
07 октября 2024
|
последняя новость: 07:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 октября 2024
|
07 октября 2024
|
последняя новость: 07:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

Верховный суд оставил в силе блокирование счетов НКО "Альрахимун"

время публикации: 07 октября 2024 г., 07:05 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 07:05
Верховный суд оставил в силе блокирование счетов НКО "Альрахимун"
Flash90/Miriam Alster

Судья Верховного суда Офер Гроскопф отклонил апелляцию некоммерческой организации "Альрахимун", требовавшей обязать банк "Леуми" разблокировать ее счета, заблокированные по подозрению в финансировании террора.

Счет НКО был заблокирован в начале декабря 2023 года в связи с подозрениями в нарушении закона о запрете финансирования террористической деятельности. Согласно банку, НКО из Умм эль-Фахма переводила деньги турецкой организации ATTA, которая, в свою очередь, переводила эти деньги в Сирию.

НКО, в свою очередь, утверждала, что речь идет о пожертвованиях, собранных для помощи сирийским беженцам, и что организация осуществляет надзор за их распределением.

Ранее Тель-Авивский окружной суд постановил, что действия банка "Леуми" были оправданными.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 18 июля 2024

Суд отклонил просьбу НКО, переводившей деньги в Сирию, разблокировать счет в банке "Леуми"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 декабря 2023

Суд разрешил банку "Леуми" блокировать счет арабской НКО, переводившей деньги в Сирию