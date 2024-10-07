Верховный суд оставил в силе блокирование счетов НКО "Альрахимун"

Судья Верховного суда Офер Гроскопф отклонил апелляцию некоммерческой организации "Альрахимун", требовавшей обязать банк "Леуми" разблокировать ее счета, заблокированные по подозрению в финансировании террора.

Счет НКО был заблокирован в начале декабря 2023 года в связи с подозрениями в нарушении закона о запрете финансирования террористической деятельности. Согласно банку, НКО из Умм эль-Фахма переводила деньги турецкой организации ATTA, которая, в свою очередь, переводила эти деньги в Сирию.

НКО, в свою очередь, утверждала, что речь идет о пожертвованиях, собранных для помощи сирийским беженцам, и что организация осуществляет надзор за их распределением.

Ранее Тель-Авивский окружной суд постановил, что действия банка "Леуми" были оправданными.