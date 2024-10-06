Средняя зарплата наемного работника в июле – 13591 шекель в месяц

Центральное статистическое бюро опубликовало статистический отчет о зарплатах наемных работников в июле текущего года. В соответствии с этим документом, в июле 2024 года средняя зарплата наемного работника (из расчета в текущих ценах) составляла 13591 шекель в месяц, что на 6% больше, чем в июле 2023 года (12819 шекелей в месяц).

Средняя зарплата наемного работника (в постоянных ценах, то есть, за вычетом индекса цен за месяц) составляла 11296 шекелей в месяц, что на 2,8% выше, чем в июле 2023 года (10990 шекелей).

В июле текущего года в израильском хозяйстве было 4,109 миллиона ставок наемных работников, что на 0,9% больше, чем в июне 2024 года (4,074 миллиона ставок), но почти не отличается от показателя за июль 2023 год (4,106 миллиона ставок).

По данным ЦСБ, самая высокая средняя зарплата наемных работников (в текущих ценах) зафиксирована в июле в сфере информации и коммуникаций – 29995 шекелей в месяц. Далее следуют компании по предоставлению услуг электроснабжения, водоснабжения, канализации и переработке мусора – 22376 шекелей в месяц.

На третьем месте наемные работники в сфере промышленности, средняя зарплата которых составляла 20380 шекелей в месяц. В органах местного самоуправления, госструктурах, в службах безопасности и в "Битуах Леуми" средняя зарплата составляла 18479 шекелей в месяц.

В сфере профессиональных услуг, научных организаций и техников средняя зарплата составляла 18201 шекель. В сфере недвижимости в июле зарабатывали, в среднем, 15397 шекелей. В сфере услуг транспорта, складских услуг, почты курьерских услуг средняя зарплата составляла 14395 шекелей в месяц.

Далее следуют отрасли, средняя зарплата в которых была в июле текущего года ниже среднеизраильской зарплаты: строительная отрасль (12814 шекелей в месяц), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей – 11095 шекелей в месяц, образование – 10948 шекелей в месяц, здравоохранение, социальное обеспечение и присмотр за немощными – 9755 шекелей в месяц, сельское хозяйство, рыбоводство и лесоводство – 9204 шекеля в месяц, услуги управления и поддержки – 8282 шекеля в месяц, культура, искусство и досуг – 7799 шекелей в месяц, другие услуги – 7357 шекелей в месяц, гостиничные услуги и общественное питание – 6482 шекеля в месяц.