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Курс валют в Израиле 7 октября 2024 года: доллар резко подорожал, евро тоже стал заметно дороже

время публикации: 07 октября 2024 г., 15:25 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 15:25
Курс валют в Израиле 7 октября 2024 года: доллар резко подорожал, евро тоже стал заметно дороже
Фото NEWSru.co.il

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 7 октября, валютные торги завершились резким повышением курса доллара США и значительным повышением курса единой европейской валюты к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 1,720% и составил 3,786 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,754% и составил 4,157 шекеля за €1.

Отметим, что 2-6 октября валютные торги не проводились из-за праздничных и выходных дней.

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