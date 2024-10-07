Курс валют в Израиле 7 октября 2024 года: доллар резко подорожал, евро тоже стал заметно дороже

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 7 октября, валютные торги завершились резким повышением курса доллара США и значительным повышением курса единой европейской валюты к израильскому шекелю.

Курс доллара вырос на 1,720% и составил 3,786 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,754% и составил 4,157 шекеля за €1.

Отметим, что 2-6 октября валютные торги не проводились из-за праздничных и выходных дней.